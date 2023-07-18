ختام بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي بمشاركة 185 مقاتلاً

اختتمت بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في «دبي فيستيفال أرينا»، وسط مشاركة 185 لاعباً، يمثلون 35 نادياً، بإشراف وتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينع، ضمن أجندة فعالياته وخططه التطويرية لمسيرة اللعبة.

وشهد اليوم الختامي للبطولة أجواء تنافسية مثيرة، أسفرت عن نزالات مثيرة ومواجهات محتدمة بين المتأهلين للدور النهائي الذي شهد 20 نزالاً، تابعها حضور جماهيري كبير.