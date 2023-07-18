العروبة يتعاقد مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا

تعاقدت شركة نادي العروبة لكرة القدم، مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا، مديراً فنياً للفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. ونظم النادي مؤتمراً صحافياً بحضور أمين عام النادي أحمد بن عباد، كشف من خلاله التعاقد مع المدرب لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل. وأثنى بن عباد على المدرب البرتغالي بفضل خبراته الجيدة، متمنياً له التوفيق في مسيرته مع الفريق، لتحقيق النتائج الإيجابية التي تمكنه من تحسين مستوى وشكل الفريق، بما يتناسب مع اسم نادي العروبة، وبما يرضي الجماهير والمجتمع الرياضي.