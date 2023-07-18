العين يغلق ملف الأجانب.. بارك يونغ يصل إلى معسكر إسبانيا اليوم

يصل لاعب الوسط الكوري الجنوبي، بارك يونغ، اليوم، إلى معسكر فريق العين المقام حالياً في إسبانيا، وذلك للانخراط في التدريبات الجماعية مع «الزعيم»، بعد التعاقد معه رسمياً عقب اجتاز الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أول من أمس، واتفاق جميع الأطراف على بنود الانتقال النهائي، في وقت لم يكشف فيه النادي عن مدة العقد ولا قيمة الصفقة. وأعرب نادي العين في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، عن شكره لإدارة نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على احترافية التعامل خلال فترة المفاوضات، وأكدت الإدارة العيناوية عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين الناديين. وتشكل صفقة التعاقد مع الكوري الجنوبي آخر التعاقدات على مستوى اللاعبين الأجانب، إذ كانت إدارة «العيناوي» قد تعاقدت مع صانع الألعاب البارغوياني اليخاندرو روميرو، الشهير بـ«كاكو»، والإسرائيلي عمير اتزيلي، فيما يستمر الثنائي التوغولي لابا كودجو والجناح المغربي سفيان رحيمي مع الفريق.

من جهة أخرى، ‏أكد طبيب فريق العين الدكتور نيكولاس تزوروديس، أن الوضع في عيادة النادي مطمئن للغاية، خلال فترة معسكر الإعداد الخارجي، موضحاً: «شهدت المباراة الودية الأولى للعين أمام فريق نادي كوتيلاس، تعرض لاعب الوسط يحيى نادر لكدمة خفيفة، غير أنه أكمل برنامجه العلاجي بالصورة اللازمة، ومن المقرر أن يعود إلى تدريبات الفريق بصورة اعتيادية».

وأضاف: «بخصوص اللاعب جونتاس دي سانتوس، فقد كان يعاني إصابة قديمة في العضلة الخلفية، وتابع برامج التأهيل بصورة جيدة خلال الفترة الماضية من المعسكر، وقد بدأ فعلياً برنامج العودة التدريجية إلى التدريبات من خلال الركض حول الملعب، وخلال أسبوعين سيكون بإمكانه المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية».