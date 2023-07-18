فوز «الصقور» على العدالة السعودي ودياً

فاز فريق الإمارات على نظيره العدالة السعودي 3-2، في أولى مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي في تركيا، وسجل الأهداف، البرازيلي ديغو كوستا والغيني كيتا والليبي السنوسي الهادي. وأشرك مدرب «الصقور» محمد الجالبوت العديد من اللاعبين في المباراة للوقوف على مستوياتهم الفنية وجاهزيتهم، ومن المقرر أن يخوض الصقور المباراة الودية الثانية، أمام المنتخب الإيراني الأولمبي بعد غدٍ. من جهته، أكد رئيس البعثة ومشرف عام الفريق عبدالله العاجل، أن «الصقور يحقق مكاسب عدة من معسكر تركيا، أبرزها البداية القوية للإعداد، وبما يسهم في منح الفرصة كافية للجهاز الفني للوقوف على جاهزية جميع عناصر الفريق، خاصة الوافدين الجدد، وبانتظار أن تكتمل الصفوف بعدد من اللاعبين القادمين قريباً، سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين».