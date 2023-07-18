الصفقات الجديدة تبدع مع الجزيرة أمام غارشينغ

تألقت الصفقات الجديدة مع الجزيرة في ثاني مباريات الفريق خلال معسكر الإعداد الذي يخوضه في ألمانيا، عندما فاز «فخر أبوظبي» على غارشينغ، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الألماني بستة أهداف دون رد.

وأحرز أهداف الجزيرة زايد العامري والمالي عمر تراوري، والوافدان الجديدان الكونغولي نيسكنز كيبانو والإسباني أليخاندرو بوزويلو، إلى جانب الغاني ريتشارد أكونور هدفين، الذي لم تسبق له المشاركة في مباريات دوري المحترفين، واقتصرت مشاركاته مع فريق تحت 21 سنة و29 دقيقة في مباراتين بمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعد من العناصر الجديدة التي سيعتمد عليها المدرب الهولندي فرانك دي بور، مع الفريق الأول في الموسم المقبل.