حفل جوائز رابطة المحترفين 10 أغسطس المقبل

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2022-2023، في العاشر من أغسطس المقبل بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، حيث سيتم تكريم الأفضل في 15 فئة، ويحظى الحفل بمشاركة واسعة سنوياً، من خلال التصويت على الفئات، حيث يفتح باب المشاركة في التصويت لممثلي الأندية، وهما قائد ومدرب الفريق، والإعلام والجماهير.

وقالت الرابطة في بيان صحافي إنه سيتم الكشف عن قائمة المرشحين وفتح باب التصويت بداية من 27 يوليو الجاري ولمدة خمسة أيام، على أن يتم بعدها الكشف عن قوائم المرشحين النهائية، ومن ثم عن الفائزين في الحفل الذي انطلق للمرة الأولى في موسم 2012-2013، وسيكون التصويت متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيقات عبر الهواتف الذكية.