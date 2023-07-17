الحمادي يتقلّد فضية بطولة العالم لألعاب القوى «باريس 2023»

أضاف محمد الحمادي إنجازاً جديداً للمنتخب الوطني لألعاب القوى، بعدما تمكّن من صعود منصّة التتويج بالبطولة الأقوى لألعاب القوى البارالمبية، بتقلده الميدالية الفضية في سباق 800 متر لفئة T34 والذي أقيم دوره النهائي بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

وكان الحمادي قد تأهّل للدور النهائي بعد خوض السباق بمواجهة 11 لاعباً في الدور التمهيدي الذي شهد تحقيق رقم جديد لبطولة العالم لألعاب القوى عن طريق اللاعب العربي التونسي وليد كتيله الذي حصل لاحقاً على ذهبية السباق، بينما جاء لاعب المنتخب الصيني وينهاو جونج في المركز الثالث.

وتعدّ فضيّة سباق 800 متر لفئة T34 هي الميدالية الثانية للحمّادي والمنتخب الوطني بعد تحقيقه لفضيّة سباق 400 متر للفئة نفسها في بطولة العالم لألعاب القوى «باريس 2023».

وأعرب الحمّادي عن سعادة كبيرة بصعوده على منصّة التتويج للمرة الثانية، وقال في تصريحات صحافية إنه يشعر بالفخر والامتنان لجميع أعضاء المنتخب الوطني، مشدداً على أن الدور الكبير لزملائه ومدربيه قبل وأثناء البطولة كان له أكبر الأثر على تحقيق فضيّتين خلال بطولة هي الأقوى على مستوى العالم، كما أكّد أن هدفه الأساسي كان الحصول على الذهب والذي لم يفصله عنه إلا أقل من ثانية ممّا يجعله يعمل بالمزيد من الجهد ويواصل التركيز لحصد الذهب في البطولة المقبلة.