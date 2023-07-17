نيكوليتش يجرب 21 لاعباً في ودية شباب الأهلي أمام أوسييك

خسر شباب الأهلي تجربته الودية الأولى في معسكر صربيا استعداداً للموسم الجديد بهزيمته أمام أوسييك الكرواتي بهدفين دون رد، أول من أمس، إذ دفع المدرب ماركو نيكوليتش بـ21 لاعباً خلال المباراة.

وقاد المدرب الصربي «فرسان دبي» للمرة الأولى إذ شارك بفريقين مختلفين على مدار شوطي المباراة بينما شارك الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا في المباراة كاملة، بعدما دفع بتشكيلة في الشوط الأول ضمت في حراسة المرمى ماجد ناصر وفي الدفاع رينان محمد مرزوق وعبدالعزيز هيكل وسلطان البدواوي وفي الوسط عيد خميس وغوستافو وحارب عبدالله ويوري سيزر وفي الهجوم يحيى الغساني وفيدريكو كارتابيا، أما بالشوط الثاني فدفع بفريق ضم في حراسة المرمى حسن حمزة وفي الدفاع وليد عباس وسالمين خميس وكايكي وفي الوسط عبدالله النقبي وعزيز غانييف وطارق أحمد وبالا وفي الهجوم كارتابيا ومحمد جمعة بيليه ومؤنس دبور.

وأحرز الفريق الكرواتي الهداف الأول في الدقيقة 16، بينما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ومن المقرر أن يخوض شباب الأهلي ثلاث تجارب ودية أخرى قبل العودة إلى دبي في الثالث من أغسطس لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الوحدات الأردني في 15 أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، حيث سيتأهل الفائز لمواجهة النصر السعودي في الدور الثاني لتحديد هوية الفريق الذي سيصعد إلى دور المجموعات.