منتخب التنس يستعد للبطولة العربية في تونس

قرر مجلس إدارة اتحاد التنس تنظيم معسكر تدريبي لمنتخبات الأشبال والناشئين والشباب في تونس، خلال الفترة من الرابع إلى 27 أغسطس المقبل، ويجمع أبرز لاعبي مركز التدريب والتطوير للاعبي التنس في دبي، والذي يشرف عليه اتحاد اللعبة.

ويأتي تنظيم المعسكر استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للناشئين للفئة العمرية بين 12 و14 سنة، ضمن خطة الاتحاد لتوفير فرص تنافسية للاعبين للاحتكاك وتحقيق الإنجازات.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، ناصر المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهدف من المعسكر هو المزيد من الاستعداد للبطولة العربية للناشئين، وخلق فرصة احتكاك للاعبين، تحقيقاً لاستدامة العمل الرياضي على مستوى استكشاف اللاعبين المواطنين، وتطوير مواهبهم لمستقبل المنتخبات الوطنية».

وأوضح أن «هذا البرنامج من شأنه أن يطور في مستوى اللاعبين الناشئين، ويعطيهم تجربة فريدة من نوعها في عرض المنافسات، كما يعد فرصة للوقوف على مستوى اللاعبين، مقارنة بأقرانهم من بقية الدول العربية».