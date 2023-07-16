انتصاران لخيول «غودولفين» في ختام مهرجان «جولاي كب» في «نيوماركت»

واصلت خيول «غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، تألقها في مهرجان «جولاي كب»، بتحقيق جياد الشعار الأزرق، أمس، انتصارين في اليوم الختامي للمهرجان الذي أقيم منذ الخميس الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

وجاء أول انتصارات «غودولفين» مع المهرة «ريس ذا يوند»، بانتزاعها عن جدارة لقب سباق «روسديرس بريتش أي بي أف ميدين فليز ستيكس» المخصص للمهرات من عمر سنتين لمسافة 1400 متر، وجرى في الشوط الافتتاحي، قبل أن يضيف زميلها «هاي بانك» الانتصار الثاني بفوزه في سباق «بت 365 مايل هانديكاب»، الذي جرى في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر. ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة المهرة «ريس ذا بوند» للبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة خلال المراحل الأولى من الشوط الافتتاحي، قبل إطلاق العنان لها في 200 متر الأخيرة، متجاوزةً منافساتها نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و28 ثانية 42 جزءاً من الثانية، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الإيرلندية «غيت جيجي ويذ إيت»، بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدرب شارلز هيل، وذهب المركز الثالث للمهرة «زنجابيلا» بشعار الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان، وقيادة الفارس ريان داوسون. وأعاد الفارس وليام بيوك السيناريو ذاته، نحو قيادة المهر «هاي بانك» لقطع خط نهاية الشوط الثالث بالمركز الأول بفارق ثلاثة أطوال عن المهر الإيرلندي «كوانتم إيمباكت»، بإشراف المدرب رالف بيكيت، وقيادة الفارس روزا رايان، وحل ثالثاً «رويال دبي» لمالكه سعيد الرحومي، وإشراف المدرب ماركو بوت، وقيادة الفارس نيل كولان.