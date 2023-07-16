دبا الفجيرة يتعاقد مع «المدافع الهداف» بيدرو

أعلن نادي دبا الفجيرة على حسابه في «تويتر» التعاقد مع اللاعب البرازيلي بيدرو هنريكي، قادماً من نادي الحمرية لتمثيل الفريق الأول لـ«النواخذة» في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ووقع العقد بحضور الأمين العام للنادي عبدالله الظنحاني.

ويُعرف بيدرو هنريكي (23 سنة) بكونه المدافع الهداف إذ يجيد صناعة الفرص، فضلاً عن إجادته اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن، وسبق له اللعب مع فريق البطائح في سنة الصعود للمحترفين الموسم قبل الماضي، وسجل 11 هدفاً وصنع ثمانية، بالإضافة إلى أهداف مؤثرة أخرى مع الحمرية في الموسم الماضي.