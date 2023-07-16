أشرف بن شرقي يرحل عن الجزيرة

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما توصل الطرفان إلى فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها تتوجه بالشكر إلى بن شرقي على كل ما قدمه لنادي الجزيرة، ونتمنّى له التوفيق في ما هو قادم. وكان الدولي المغربي قد انضم إلى «فخر أبوظبي» في الموسم الماضي قادماً من الزمالك المصري في صفقة انتقال حر، إذ شارك مع الفريق في 30 مباراة بمعدل دقائق بلغ 2296 دقيقة، وأحرز سبعة أهداف وحصل على إنذارين ولعب تمريرة واحدة حاسمة.

وبدأ بن شرقي مسيرته مع فاس المغربي من 2014 إلى 2016، ثم انتقل للعب مع الوداد البيضاوي موسم 2016-2017، ولعب مع الهلال السعودي موسم «2018-2019»، وتمت إعارته إلى ليون في الموسم نفسه، ثم انتقل للزمالك المصري، ولعب معه من 2019 إلى 2022. وأصبح أشرف بن شرقي هو ثالث اللاعبين الأجانب الذين يتم الاستغناء عن خدماتهم من جانب الجزيرة، بعدما لم يتم تجديد عقدي كل من الصربي ميلوش كوسانوفيتش والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، بينما تعاقد «فخر أبوظبي» مع الكونغولي نيسكينز كيبانو والإسباني أليخاندرو بوزيلو.