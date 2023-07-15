"ماسترز أف ذا سيز" يكتسح منافسيه في "صمر مايل" البريطاني

قدم الجواد "ماستر أوف ذا سيز" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، عرضاً حاسماً ضمن له تحقيق انتصاراً باهراً في سباق "صمر يامل" لخيول الفئة الثانية "جروب" لمسافة 1600 متر عشبي، الذي جرى اليوم السبت على مضمار "آسكوت" البريطاني العريق.

وأظهر "ماستر أوف ذا سيز" المنحدر من نسل الفحل "دباوي" بقيادة فارسه جيمس دويل، تسارعاً كبيراً في المراحل الأخيرة من عمر السباق، نجح من خلالها في الابتعاد بالصدارة، وقاطعا خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و45 ثانية 54 جزء من الثانية، بفارق أربعة أطوال عن صاحب المركز الثانيالجواد "الضاري" بشعار "شادويل" بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاغس، وحل ثالثاً الجواد "جيمي هندريكس" بإشراف المدرب رالف بيكيت وقيادة الفارس دويل كوستيلو

وعلق الفارس جميس دويل على الانتصار الباهر للجواد "ماستر أوف ذا سيز" بقوله في تصريحات صحافية: "كان سباقاً مضطرباً بعض الشيء، انطلقت بشكل جيد للغاية ولكني رأيت كل من الجوادين (كلاسيك كوزواي) و(نيو كنغدوم) ينطلقان بسرعة عالية في المقدمة، لأنجح مع (ماستر أوف ذا سيز) في العثور على الإيقاع المناسب، رغم موقعنا المتأخر، قبل أن نتمكن لاحقاً من إيجاد منطقة الراحة الخاصة بنا، والاندفاع في المراحل الأخيرة التي قادتنا لانتزاع الفوز".