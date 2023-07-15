حفلة أهداف «عيناوية» في مرمى كوتيلاس الإسباني

حقق فريق العين فوزاً كبيراً في أولى تجاربه الودية على حساب كوتيلاس الإسباني بـ10 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين نهار أمس في ملعب نادي لامنغا ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه «الزعيم» استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وقص لابا كودجو شريط أهداف المباراة بالهدف الأول، وعزز الوافد الجديد عمير أتزيلي التقدم بالثاني، وأضاف الوافد الجديد الآخر كاكو الهدف الثالث، فيما استقبلت شباك «الزعيم» هدفاً انتهى عليه الشوط الأول بنتيجة 3-1، وأجرى مدرب العين، تبديلات لجميع اللاعبين في الشوط الثاني قضى بدخول الحارس محمد بوسنده، سعيد جمعة، محمد علي شاكر، رفائيل بيريرا، منصور الشامسي، خالد البلوشي، محمد عباس، سلطان الشامسي، حازم محمد، ماتياس بلاسيوس وعيسى خلفان.

وأضاف عيسى خلفان الهدف الرابع والخامس على التوالي، وسجل الهدف السادس مدافع الفريق المنافس بالخطأ في مرمى فريقه، وعزز منصور الشامسي بالسابع، ووضع العائد من الإصابة محمد عباس بصمته بالهدف الثامن، سجل اللاعب الصاعد حازم محمد الهدف التاسع، فيما اختتم منصور الشامسي مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثاني له والعاشر لفريق العين.

ومن جانبه، أشاد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة العين في إسبانيا، محمد عبيد حماد بالجدية والانضباط والرغبة القوية التي أظهرها جميع أعضاء الفريق خلال فترة الإعداد الخارجي والتزامهم بنظم وضوابط المعسكر في ظل المتابعة اللازمة من الجهازين الفني والإداري والطاقم الطبي واختصاصي التغذية وفرق العمل اللوجستي.

وأكد حماد في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين أن الحالة الإيجابية التي تعيشها أسرة بعثة الفريق تسهم في تعزيز الروح المعنوية وتمنح الفريق الدافع لأداء الجرعات التدريبية المكثفة والشاقة والتي يخضعون لها على فترتين صباحية ومسائية.

وقال إن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، يتابع وضع الفريق في المعسكر بصورة دائمة، الأمر الذي ظل يمنح جميع أعضاء البعثة الدافع المهم لمضاعفة الجهود سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية مع نهاية الموسم الجديد.

وحول برنامج الفريق، قال: «بناءً على متطلبات المدرب ورؤيته الفنية تم التنسيق مع الأجهزة الفنية للفرق التي من المقرر أن يقابلها العين ودياً خلال الفترة الحالية حول الهدف الأساسي من تنظيم تلك المواجهات، سعياً لخدمة خطة المدربين في مرحلة الإعداد الخارجي على الصعيدين الفني والبدني لتكملة البرامج التكتيكية وسيؤدي العين أربع مباريات ودية في إسبانيا بالإضافة إلى مباراتين وديتين بعد العودة من المعسكر».