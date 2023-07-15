«مكالمة مفاجئة» تغير وجهة الحمادي من حتا إلى بني ياس

توقفت عملية انتقال لاعب فريق خورفكان إسماعيل الحمادي لصفوف حتا في اللحظات الأخيرة على الرغم من الاتفاق على معظم البنود إذ أن مكالمة هاتفية غيّرت وجهة اللاعب لينتقل بعد ذلك لصفوف بني ياس وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن اللاعب ووكيله كانا في طريقهما للقاء إدارة نادي حتا وإكمال المفاوضات وتوقيع العقود الرسمية لكن إدارة بني ياس دخلت على الخط، وكسبت توقيع اللاعب خصوصاً بعد تراجعها عن التعاقد مع لاعب الوحدة خليل الحمادي والذي انتقل بدوره إلى صفوف الظفرة.

وكانت شركة نادي بني ياس لكرة القدم قد تعاقدت مع اللاعب عبدالله جاسم «26 عام» قادماً من نادي الوصل، وخلف الحوسني من خورفكان والحارس عبدالله سلطان من الظفرة، كما جدد النادي عقد مهاجمه سهيل النوبي، ولاعب الوسط محمد كمعس والحارس محمد خلف.