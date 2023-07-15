46 حكماً في المعسكر الداخلي لقضاة ملاعب اتحاد الكرة

انطلق أمس المعسكر الداخلي لحكام كرة القدم «الصف الثاني» الذي يقام في دبي ويستمر حتى 16 من الشهر الحالي، بمشاركة 46 حكماً المُكلفين بإدارة مباريات مسابقة دوري تحت 21 سنة.

ويأتي هذا التجمع في مستهل البرنامج الفني لإدارة الحكام، استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2023-2024. وقال اتحاد الكرة في بيان أمس إن برنامج المعسكر يتضمن محاضرات نظرية يٌقدمها مدير إدارة الحكام لي بروبرت، والمدير الفني الجديد للحكام عصام عبدالفتاح، ومن فريق عمل حكام المراحل السنية صالح المرزوقي وسلطان ساحوه، والتي ستتطرق لشرح تعديلات القانون الجديدة وتحليل بعض الحالات التحكيمية، بالإضافة لكيفية التحرك الصحيح خلال المباراة، وكيفية إدارة المباراة، ورصد الحالات داخل منطقة الجزاء وحالات التسلل، بينما تشمل التطبيقات العملية اختبارات في حالات الفيديو، وتدريبات عملية بالاستعانة بلاعبين، وتطبيق جميع المواد التي تم مناقشتها نظرياً.

من جهة أخرى، تقيم إدارة الحكام اختبارات لياقة بدنية لحكام الفريق الأول وحكام الصف الثاني في الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري، وذلك على ملاعب اتحاد الكرة في دبي.