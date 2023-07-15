عالم دبي للرياضة يستضيف تحدي «هايروكس»

أعلنت سلسلة اللياقة البدنية العالمية «هايروكس» إطلاق تحدي «هايروكس» في الثاني من سبتمبر المقبل، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضمن فعاليات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد «هايروكس» تحدياً فريداً من نوعه، حيث يتحدى الرياضيين عبر ثمانية تدريبات على مسافة ثمانية كيلومترات، ويفتح باب التسجيل أمام المشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية، مع خيار التنافس الفردي أو الزوجي، أو كجزء من فريق التتابع المكون من أربعة رياضيين، أو أصحاب الهمم.