«أبوظبي للشطرنج» يتصدر بطولة الإمارات بـ 9 ميداليات

تصدر نادي أبوظبي للشطرنج ترتيب الفرق المشاركة في بطولة الإمارات المفتوحة التي نظمها نادي الفجيرة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، بإحرازه تسع ميداليات ملونة، منها أربع ذهبيات، وحل الشارقة للشطرنج في المركز الثاني بتسع ميداليات، منها ذهبيتان، والفجيرة ثالثاً بأربع ميداليات، منها ذهبيتان، كما أحرز نادي دبي مثلهما، ونال ناديا العين واتحاد كلباء ذهبية واحدة لكل منهما.

وفي ختام المنافسات توج رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس اتحاد الشطرنج، تريم مطر، ورئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت، الفائزين بالمراكز الأولى.