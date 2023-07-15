أحمد بن حمدان: إنجازات الجزائر تؤكد تميز مواهبنا

أهدى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إنجازات منتخب الإمارات للشراع الحديث المشرفة في دورة الألعاب العربية إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الفوز بخمس ميداليات يؤكد قدرات الأبطال وإمكاناتهم التي جعلت ثقتنا بهم كبيرة لتشريف رياضتنا، والعودة بهذا الحصاد الثمين، لنثبت أننا نملك المواهب التي نأمل صقلها المستمر وإتاحة الفرصة لها لتحقيق المزيد من النجاحات».

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن «هذا الإنجاز جاء ليؤكد أيضاً التميز التاريخي لرياضة الشراع الحديث مع وفود الدولة في الملتقيات العربية، حيث سبق لأبطال هذه الرياضة الفوز في الدورة الـ11 عام 2007 في مصر بذهبيتين وفضية، ثم أهدوا الدولة ميداليتين في الدورة الـ12 عام 2011 في قطر (ذهبية وبرونزية)، وهاهم اليوم يعودون من الجزائر بخمس ميداليات ملونة، ذهبية وفضية وثلاث برونزيات».