دبا الحصن يتعاقد مع النجار.. ويعسكر في مصر

أعلنت إدارة نادي دبا الحصن رسمياً التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي عثمان النجار، وأعلنت عن أعضاء الجهاز الفني وهم كل من مساعد المدرب أحمد النجار ومدرب اللياقة البدنية راسم جيربي ومدرب حراس المرمى محمد مناي. وكشف النادي عن خطة الاستعدادات المقبلة التي ستبدأ في الأول من أغسطس المقبل بينما ستقام الفحوص الطبية خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو، وسيلعب الفريق أربع مباريات ودية في المعسكر التدريبي الذي سيقام في مصر.