ثنائية لخيول الإمارات في ثاني أيام مهرجان «جولاي كب» بـ «نيوماركت»

واصلت خيول الإمارات تألقها في مهرجان «جولاي كب» بتحقيقها أمس انتصارين ضمن ثاني أيام المهرجان على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ويسدل الستار عنه مساء اليوم. وجاءت أولى الانتصارات الإماراتية بشعار فريق «غودولفين» العالمي، حين استطاع الجواد «ليف يور دريم» بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور وقيادة الفارس كيفين ستورت، في تكرار إنجازه لعام 2021، الفوز بلقب سباق «كأس بيت 365» الذي جرى في الشوط الثالث وخصص لخيول «هريتج هانديكاب» لمسافة 2800 متر عشبي. وانتزع الجواد «أربيك ليجند» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس روب هورنبي، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، ثاني الانتصارات، بفوزه بلقب الشوط الخامس الذي جرى لمسافة 1400 متر عشبي.

وتطلب جياد الإمارات ألقاب السباقات المصنفة «الفئوية» في ختام مهرجان «جولاي كب»، اليوم، ويحمل «غريت تروث» الآمال لإهداء فريق «غودولفين» لقبه السابع تاريخياً في سباق «سوبر لاتيف ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1400 متر، ويجري في الشوط الرابع، ويتبع الشوط السادس، بمطاردة الجواد «إماراتي أنا» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، للقب «جولاي كب» لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وتعد إحدى أهم بطولات السرعة في أوروبا لمسافة 1200 متر.

ويأمل الجواد «غريت تروث»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في الشوط الرابع، إضافة اسمه إلى قائمة جياد «غودولفين» المتوجة في «سوبرلاتيف ستيكس»، وتضم أساطير بحجم الفحل المميز «دوباوي» بطل نسخة 2004، ورفيقه بطل خيول السنتين الفائز بالسباقات الكلاسيكية «نيتف تريل» الذي أهدى الشعار «الأزرق» الملكي اللقب السادس والأخير في نسخة 2021.

ويستند «غريت تروث» ابن الفحل «دباوي» في حظوظه للسير على خطى والده، لأدائه القوي في مشاركته الوحيدة بعالم السباقات، وحقق خلالها انتصاراً حاسماً على المسافة ذاتها في مضمار «ليستر» نهاية يونيو الماضي، بفارق 5.5 أطوال عن أقرب منافسيه.

بدوره، يرتكز الجواد «إماراتي أنا» بإشراف المدرب كيفين ريان على خبراته الطويلة في بطولات السرعة الممتدة لـ29 سباقات، لم يخرج في 15 منها عن المراكز الثلاثة الأولى، متضمنة خمسة انتصارات، جاءت على مسافات متنوعة بين 1000 و1200 متر.

«ماستر أوف ذا سيز» في مهمة «صمر ميال»

يخوض الجواد «ماستر أوف ذا سيز»، المملوك لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، مشاركته الأولى في أوروبا، منذ 15 شهراً، حين يطلب لقب سباق «صمر مايل» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1600 متر، ويجري على مضمار «آسكوت» البريطاني العريق.

وعلق المدرب شارلي آبلبي، على جهوزية «ماستر أوف ذا سيز»، بقوله في تصريحات صحافية: «الجواد (ماستر أوف ذا سيز) منافس قوي، ويستند إلى سجلٍ حافل من الإنجازات، ونشعر بارتياح من سير تحضيراته، وهو في جاهزية عالية، ومصدر القلق الوحيد لنا يكمن في حالة هطول الأمطار».