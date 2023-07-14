الحمرية يجدد عقد السوري مارديكيان في صفقة بارزة

جددت إدارة نادي الحمرية الرياضي الثقافي التعاقد مع لاعب المنتخب السوري مارديك مارديكيان لموسم جديد، لتمثيل الحمرية في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك تثميناً للجهود الفنية التي بذلها في الموسم الماضي لدوري الهواة، وذلك في إحدى أبرز صفقات الصيف الحالي لأندية الأولى. وكان مارديكيان قد انضم إلى صفوف الحمرية في منتصف الموسم الماضي، وقدم مستويات مميزة.

بدوره، عبّر مارديك عن سعادته بالتجديد مع نادي الحمرية، موجهاً شكره إلى الطاقمين الإداري والفني للفريق الأول على ما أبدوه من ثقة في إمكاناته ومردوده العام، وأنه يتطلع لتحقيق أفضل النتائج مع الفريق في مقبل المنافسات.