سهيل النوبي وبني ياس.. «حب إلى الأبد»

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تجديد تعاقدها المهاجم الدولي سهيل النوبي بعقد طويل الأمد، ليقطع بذلك «السماوي» الطريق بصورة رسمية على عدد من الأندية التي كانت قد أبدت في وقت سابق رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب، خصوصاً قبل كسبها لاستئناف في قضيتها ضد اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بني ياس في «تويتر»، أمس، مقطع فيديو خلال توقع اللاعب لعقده الجديد مع «السماوي»، وذكر النادي في التغريدة أن اللاعب جزء لا يتجزأ من عائلة بني ياس، والعلاقة بين الطرفين هي بمثابة حب إلى الأبد.

وكان بني ياس كسب استئناف قضى باستمرار اللاعب سهيل النوبي في صفوف الفريق حتى 2026، وذكر النادي في وقت سابق: «بحكم القانون وقرار لجنة الاستئناف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، فإن سهيل النوبي لاعب لنادي بني ياس حتى عام 2026».