حصة بنت حمدان: "إصرار" حقق انتصاراً مستحقاً في مضمار "نيوماركت" البريطاني

عبرت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن رضاها التام بالنتيجة التي حققها "إصرار" لـ "شادويل" والفوز في سباق "برينس أوف ويلز ستيكس" لخيول الفئة الثانية "جروب2" لمسافة 2400 متر، الذي جرى اليوم الخميس، في افتتاح مهرجان "جولاي كب" على مضمار نيوماركت البريطاني العريق.

وقالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم في تصريحات لقناة "دبي راسينغ": "إن الجواد حقق نتائج إيجابية في مشاركته السابقة بحلوله بالمركز الثاني على مسافة الميل وستة فيرلونغ (2800 متر)، قبل أن يتم المفاضلة للمشاركة به على مسافة أقصر، نجح من خلالها في تحقيق الانتصار في سباق _برينس أوف ويلز ستيكس) بعد أن قدم على أداءً لافتاً خلال مجريات السباق".

وأضافت: "الفارس جيم كراولي أحسن قيادة الجواد (إصرار) نحو تحقيق الانتصار، وجيم يعرف قدرات الجواد تمام المعرفة".

وعن الوجهة المقبلة لـ (إصرار)، قالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد: "نتوجه لمنح الجواد فترة راحة في الفترة المقبلة، قبل تحديد وجهته الجديدة، خصوصاً أنه حقق المركز الثاني في مشاركتين على التوالي قبل أن يتوج اليوم في (برينس أوف ويلز ستيكس)".