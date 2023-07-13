اتحاد كلباء يدشّن برنامجه الصيفي «عطلتنا غير»

أطلق نادي اتحاد كلباء فعاليات البرنامج الصيفي «عطلتنا غير» بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، وبحضور رئيس مجلس الإدارة راشد سعيد الكندي والأعضاء. وينظم النادي معسكره الحالي بالتعاون مع مجلس ضاحية سهيلة، ويتضمن فقرات ومبادرات ومسابقات رياضية وثقافية، ومنافسات في الكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والشطرنج.

من جهته، أكد الكندي حرصه على الاهتمام بأبناء النادي لإشغال أوقات الفراغ بممارسات رياضية وصحية، والعديد من الفعاليات والأنشطة في الابتكار واستكشاف المواهب الرياضية.