جائزة «الشارقة الرياضي للاستدامة» تستعرض تفاصيلها مع الأندية

أنهت لجنة جائزة مجلس الشارقة الرياضي للاستدامة الرياضية، خلال الفترة الماضية، زياراتها التعريفية لـ21 نادياً بالإمارة، ضمن خطة العمل التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، وتستهدف مشاركة أندية الإمارة الرياضية والتخصصية.

وتترأس اللجنة مريم يوسف الحوسني، وتضم كلاً من حمد أحمد الحوسني مدير الجائزة، وعضوية الدكتور نواف وبدان، وهاني القاسم، والدكتورة رجاء مجدي، والعنود سعيد عضواً ومقرراً.

وقام أعضاء اللجنة بالزيارات الميدانية لكل نادٍ، ومراجعة الخطط، وشرح معايير الجائزة بشكل تفصيلي، والنقاش حول الخطة التشغيلية، ومختلف الشروط التي سيتم العمل بها، ما يتماشى مع متطلبات الجائزة، حيث أشادت اللجنة بالعمل الذي يتم في الأندية بخصوص خطط المشاركة في الجائزة، ومدى توافقها مع المتطلبات العامة في الجائزة.