بيريرا

علمت «الإمارات اليوم» أن ناديين في دوري المحترفين يتنافسان على ضم الأرجنتيني روبيرتو بيريرا، خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما قرر أودينيزي الإيطالي عدم تجديد عقده، إذ وصل اللاعب إلى الدولة لمناقشة العرضين.

طلب

طلب مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين من إدارة النادي الإسراع في إنهاء التعاقد مع لاعب أجنبي رشحه المدرب نفسه، حتى يتمكن من اللحاق بالمعسكر الخارجي الحالي للفريق، ويجد الوقف الكافي للانسجام مع بقية لاعبي الفريق.

مدربون

استغرب رياضيون غياب العديد من المدربين المميزين من المواطنين والأجانب عن المنطقة الفنية للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعد تعاقد معظم إدارات الأندية مع وجوه تدريبية شابة.