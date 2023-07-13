صحيفة: باكامبو يطلب فسخ عقده مع النصر

ذكرت وسائل إعلام تركية أن المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو، طلب من نادي النصر فسخ عقده على الرغم من انضمامه إلى الفريق في الـ29 من يونيو الماضي قادماً من أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد إلى 2026.

أوضحت صحيفة «أقسام سبور» أن باكامبو توصل إلى اتفاق مع غلطة سراي بالانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، لافتة إلى أن الدولي الكونغولي تقدم بطلب لنادي النصر لفسخ عقده ودياً.

يذكر أنه في الأيام الماضية سادت تساؤلات من جمهور نادي النصر عن صحة الأنباء التي أشارت إلى رغبة اللاعب البالغ 32 عاماً في عدم إكمال عقده مع «العميد»، خصوصاً أن الشكوك زادت حول اللاعب الذي لم ينضم إلى معسكر الفريق في بداية مرحلة الإعداد في دبي.

وفي المقابل نشر نادي النصر، أمس، على حسابه الرسمي في «تويتر» صورة للاعب الكونغولي بعدما التحق بتدريبات الفريق قبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي بعد غد إلى هولندا.

من جهته أكد مصدر في نادي النصر لـ«الإمارات اليوم» أن سبب تأخر التحاق باكامبو بالتجمع الداخلي لـ«الأزرق» هو أنه حصل على إجازة بإذن من الجهاز الفني، خاصة أنه لم يحصل على إجازة عقب انتهاء موسمه مع ناديه السابق.

تجارب ودية

من جهة أخرى كشف نادي النصر، أمس، عن البرنامج الرسمي لتجاربه الودية الأربع التي يخوضها في معسكره الخارجي في هولندا الذي يُستهل في الـ15 من يوليو الجاري ويمتد لـ20 يوماً، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد 2023-2024 ويدشن النصر أولى تجاربه الودية في الـ18 الجاري بلقاء فريق «إيندهوفن» الهولندي، على أن يتبعه في الـ22 من الشهر ذاته بلقاء فريق «إف سي دور ريخت» الهولندي المنافس في أندية الدرجة الأولى، فيما يواجه الرياض السعودي في الـ26، على أن يسدل «العميد» الستار على ودياته في الأول من أغسطس المقبل بلقاء فريق «توب أو إس إس» الهولندي.

واستهل النصر مطلع الشهر الجاري، تجمعه الداخلي تمهيداً لمغادرته إلى معسكر هولندا، تحت قيادة مدربه الجديد الصربي غوران توفيغدزيتش القادم من نادي عجمان.