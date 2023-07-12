عجمان يدعم صفوفه بلاعب الشارقة سيف راشد

أعلن نادي عجمان، عن تعاقده مع سيف راشد (28 عاماً)، قادماً من نادي الشارقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليعزز «البرتقالي» صفوفه بالصفقة الخامسة استعداد للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ويقود عجمان في الموسم المقبل المدرب البرازيلي كايو زاناردي، الذي حل بديلا للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش الذي رحل عن الفريق لتولي مهمته الجديدة بالتعاقد مع نادي النصر.

واختارت إدارة نادي عجمان، ألمانيا لإقامة المعسكر التدريبي بدلا من صربيا، في منتصف يوليو الجاري، كما تقرر أن يستمر المعسكر لنحو 3 أسابيع يتخلله مباريات ودية.