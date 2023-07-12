سيدات فريق القابضة للدراجات يتوجن بـ 30 سباقاً خلال 2023

قال فريق الإمارات القابضة الفريق الإماراتي الأول للسيدات في رياضة الدراجات الهوائية، إنه استعرض الإنجازات والنجاحات خلال الأشهر الستة الأولى من موسم طوافات عام 2023، بصعوده على منصات التتويج في 30 سباقاً خلال 2023.

وقالت رئيسة الاستراتيجية في الفريق كاميلا جارسيا: «كلنا فخر وسعادة بالإنجازات الاستثنائية التي حققها فريقنا خلال الأشهر الأولى من الموسم، وهو الأفضل حتى الآن لفريق الإمارات القابضة.. إن المجهود والتدريبات المتواصلة التي قامت بها اللاعبات، بالإضافة إلى العمل الجاد والملهم لفريق الدعم طوال الفترة المنصرمة، أدى إلى هذه الانتصارات الرائعة، حيث عزز التعاون والالتزام الجماعي مكانتنا كمنافس قوي في عالم رياضة الدراجات الهوائية».