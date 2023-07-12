منتخب قفز الحواجز يغادر من ألمانيا إلى بلجيكا

تتوجه اليوم بعثة منتخب الإمارات لقفز الحواجز من ألمانيا إلى بلجيكا، للمشاركة في بطولة «بلجيكا الدولية» من فئة النجمتين، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو الجاري. وتأتي مشاركة منتخب قفز الحواجز في البطولة ضمن برنامج الإعداد المتدرج، استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وكذلك لأولمبياد باريس 2024. ويُقام المعسكر الجاري في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.