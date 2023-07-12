صحيفة: الإسرائيلي دبور على رادار شباب الأهلي

ذكرت صحيفة «كيكر» الألمانية أن شباب الأهلي دخل في مفاوضات مع اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن هوفنهايم الألماني لا يمانع في رحيل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، خصوصاً أنه خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، إلى جانب أن عقده ينتهي في يونيو 2024، ما يسمح له بالتفاوض مع أي فريق مجاناً في يناير المقبل.

وخاض دبور العديد من التجارب الاحترافية، أبرزها مع إشبيلية الإسباني وسالزبورغ النمساوي وغراسهوبرز السويسري، كما خاض 40 مباراة دولية مع منتخب إسرائيل، وأحرز 15 هدفاً.