مسافي يدشن استعداده للدرجة الأولى مطلع أغسطس
كشف مدرب الفريق الأول لنادي مسافي، المغربي إبراهيم بفود، عن موعد بدء التدريبات البدنية والفنية استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى.
وقال بفود لـ«الإمارات اليوم»: «حددنا الأول من أغسطس موعداً رسمياً لبدء التدريبات، وقد تطرأ عليه أي تعديلات بسيطة استناداً إلى بعض الأمور الفنية اللاحقة».
وتابع: «هنالك خطة عمل كاملة يبحثها مجلس إدارة النادي، منها المعسكر التدريبي الخارجي، وأيضاً ما يتعلق باللاعبين الذين سيكونون في صفوف الفريق».
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