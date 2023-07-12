خورفكان يتعاقد مع سيف الدين وعمر جمعة

أعلنت شركة خورفكان، أمس، التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الخاوي، ليمثل النسور في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قادماً من نادي كليرمون الفرنسي، الذي مثله في الموسمين الماضيين. ويلعب الخاوي في خط الوسط، ويبلغ من العمر 28 سنة، كما لعب لمنتخب تونس 28 مباراة دولية.

كما أعلنت الشركة ضم عمر جمعة ربيع، قادماً من نادي النصر.

وسبق للاعب خوض تجارب احترافية مميزة مع الشارقة والنصر، ويلعب في خط الوسط، ويتمتع بمواصفات فنية مميزة، منها سرعة انطلاقته على طرفي الملعب.