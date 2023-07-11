تأهل الحوسني.. ورقم جديد للكعبي في «مونديال القوى البارالمبية»

تمكنت اللاعبة ذكرى الكعبي من كسر الرقم الآسيوي لرمي الصولجان فئة F32 بتحقيق مسافة قدرها 22.14 متراً مكّنتها من الحصول على المركز السادس عالمياً، وجاء ذلك في أول أيام بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية (باريس 2023).

وذكر بيان صحافي أنه «نجحت اللاعبة نورا الكتبي في تحقيق أفضل رقم خلال الموسم الرياضي الحالي في رمي الصولجان فئة F32 بمسافة قدرها 20.89 متراً لتحتل المركز الثامن عالمياً». وفي سباق 5000 متر فئة T54 تأهل لاعب المنتخب بدر الحوسني إلى نهائيات البطولة.