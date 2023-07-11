دبا الحصن يضم الوحداني والجسمي.. ويعسكر في مصر

أعلنت إدارة نادي دبا الحصن التعاقد مع اللاعبين عبدالله الوحداني ومحمد الجسمي، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى، في صفقة تعزز رؤيته بالاعتماد على اللاعبين المواطنين الموهوبين، لما يتمتع به اللاعبان من إمكانات فنية وبدنية وإجادتهما اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع والوسط.

وكان دبا الحصن قد أعلن أيضاً تعاقده مع المدرب التونسي عثمان النجار، لقيادته في الموسم المقبل، وأنه سيقيم معسكراً تدريبياً خارجياً في مصر، يخوض خلاله أربع مباريات، إذ يبدأ المعسكر في 29 الشهر الجاري، ويستمر لنحو ثلاثة أسابيع.