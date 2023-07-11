حتا يدعم صفوفه بالظهيرالأيمن سويدان

أعلن نادي حتا تعاقده مع الظهير الأيمن سعيد سويدان، قادماً من النصر، لتدعيم صفوف «الإعصار» في الموسم الكروي الجديد 2023-2024، الذي يعود فيه الفريق إلى قائمة دوري أدنوك للمحترفين.

وبدأ سويدان (26 عاماً)، مسيرته الاحترافية عام 2017-2018، ولعب في دوري المحترفين 3248 دقيقة في 49 مباراة، جاء آخرها مع البطائح الذي لعب له معاراً في الموسم الماضي.

وشهدت الأيام الماضية، نشاطاً ملحوظاً من حتا، لتدعيم صفوفه بصفقات مهمة، استعداداً لعودته للمحترفين، بعد تأهله الموسم الماضي بنيله درع دوري الهواة، لتسجل صفقات «الإعصار» الأخيرة على صعيد اللاعبين المواطنين، ضم سويدان إلى قائمة الفريق التي جاءت مكملة للتعاقد مع الجناح جمال معروف (31 عاماً) النجم السابق لأندية العين والشارقة والنصر، والقادم من دبا الفجيرة في صفقة انتقال حر، وسبقتها صفقة التعاقد مع منصور البلوشي (32 عاماً)، على صعيد مركز لاعب الارتكاز في صفقة انتقال حر بعد تجارب ناجحة للبلوشي مع دبا الفجيرة، واتحاد كلباء.

وسجل حتا حضوراً مميزاً في سوق الانتقالات الصيفية على صعيد المحترفين الأجانب، بإبرام إدارة النادي منذ مطلع الشهر الجاري، ثلاثة تعاقدات نوعية، أبرزهم الألماني ألكسندر ميركل (31 عاماً)، والمدافع السلوفاكي فيرنون دي ماركو (30 عاماً)، والمدافع البلجيكي دينو أرسلاناجيتش (30 عاماً)، والفنزويلي أنخيل ليزاما (20 عاماً)، وجدد إدارة النادي ثقتها بالمغربي أمين رشوق (22 عاماً) المقيد أيضاً ضمن فئة اللاعب المقيم.

وتستضيف صربيا، المعسكر الخارجي لفريق حتا بقيادة المدرب الصربي زيلكو ماركوف، المقررة انطلاقته 14 يوليو الجاري ويمتد 20 يوماً، في برنامج إعداد شامل يتخلله خوض خمس تجارب ودية، قبل العودة إلى الدولة لوضع اللمسات الأخيرة استعداداً لضربة بداية دوري أدنوك للمحترفين، الذي يدشنه «الإعصار» في 18 أغسطس المقبل بلقاء مضيفه خورفكان.