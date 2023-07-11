موافقة

وافق مدرب أحد أندية دوري المحترفين على رحيل لاعب أجنبي عائد إلى الفريق بعد فترة إعارة، إذ أكد أنه خارج حساباته في الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه يرغب في دخول اللاعب ضمن صفقة تبادلية مع فريق منافس.

تراجع

تراجع أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم عن صفقة مع لاعب أجنبي، بعدما اقتربت من نهايتها، بسبب طلب وكيل اللاعب وضع شرط جزائي على النادي بمبلغ مالي كبير، لكن إدارة النادي رفضت هذا الطلب.

انتظار

ينتظر عدد من اللاعبين في نادٍ محترف، أن تحسم إدارة النادي موقفها بعد أن أبلغهم المدرب بعدم الحاجة لهم في الموسم المقبل، خصوصاً أن عقودهم مازالت سارية المفعول حتى نهاية الموسم الجديد.