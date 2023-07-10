«دبي لأصحاب الهمم» يدشّن نشاطه الصيفي اليوم

يدشن نادي «دبي لأصحاب الهمم»، اليوم، النخسة السابعة من فعاليات نشاطه الصيفي، تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، ويستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل، بمشاركة 200 من منتسبي النادي، ويشمل فعاليات رياضية ومجتمعية، وورشاً فنية، وبرامج تدريبية تتناسب مع مختلف الإعاقات في محاور أربعة هي (المستقبل-الابتكار-الاستدامة-المهارات الحياتية).

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، أن هيئة كهرباء ومياه دبي، من الداعمين الأوائل والدائمين لبرامج النادي الصيفية، وجميع الأنشطة الأخرى، مثمناً دعم ومساندة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، لأصحاب الهمم من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وقال بالرقاد في تصريحات صحافية، إن: «النشاط الصيفي، يمثل في كل عام مرحلة مهمة في مسيرة المشاركين، خصوصاً على صعيد تعزيز القيم المجتمعية التي تحتويها الأسرة، وصولاً إلى الطموحات المطلوبة في شغل أوقات (أصحاب الهمم) في العطلة الصيفية، والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، بجانب تعريف أولياء الأمور بالفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقدمها النادي، وتسهم في إكساب (أصحاب الهمم) مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية، وصولاً إلى أهداف النادي المنشودة».

وأضاف: «تواصل أولياء الأمور الدائم مع النادي يمثل السند الكبير لمجلس الإدارة، في تقديم برامج تستوعب العديد من الأنشطة التي تلبي رغبات المشاركين في مثل هذه الفعاليات المهمة»، مشيراً إلى الإشادة التي يتلقاها النادي من أولياء الأمور بالنجاحات اللافتة للنسخ الماضية وتعزيز التواصل بينهم وبين النادي.

من ناحيته وجه المدير التنفيذي للنادي ماجد العصيمي، الشكر، إلى رعاة النسخة السابعة، مؤكداً الدور الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال المشاريع والمبادرات المستدامة، معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعزز العمل المجتمعي المشترك بينها وبين النادي في إطار المسؤولية المجتمعية، والتي لعبت دوراً كبيراً في إنجاح النشاط الصيفي في نسخه الماضية.

وقال العصيمي في تصريحات صحافية: «يمثل النشاط الصيفي بيئة مثالية صديقة لـ(أصحاب الهمم)، حيث لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع الأنشطة

كافة في نسخه الماضية، ونتطلع إلى أن تحقق النسخة الجديدة جميع الأهداف التي تقام من أجلها وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة».