«دبي مولاثون».. مطار دبي يحتفي بالمرأة الإماراتية بخطى واثقة

واصلت مطارات دبي احتفالات يوم المرأة الإماراتية ضمن برنامج متكامل يمتد على مدار شهر، من خلال استضافة نسخة خاصة من فعالية دبي مولاثون في مطار دبي الدولي، حيث اجتمعت الإماراتيات وموظفو المطار وعائلاتهم وأفراد المجتمع في مسيرة نابضة بالحيوية في المبنى 3.

وشهدت الفعالية مشاركة أعضاء اللجنة النسائية في مطارات دبي DAWN إلى جانب نخبة من المشاركين، احتفاءً بشعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بخطى واثقة ورؤى مشتركة»، في تجسيد لمسيرة المرأة الإماراتية الحافلة بالإنجازات، ودورها المحوري في دعم مسيرة التقدم والابتكار في مطارات دبي وقطاع الطيران ودولة الإمارات عموماً.

ومثّلت الفعالية ختاماً لمبادرة دبي مولاثون في مطار دبي الدولي، التي استضافتها مطارات دبي للمرة الأولى هذا الصيف، ليصبح المطار أول موقع للمبادرة خارج مراكز التسوق. وعلى مدار شهر أغسطس، تحوّل المبنى 3 إلى وجهة داخلية مخصصة للمشي والحركة، وفرت لموظفي مطارات دبي وشركاء مجتمع المطار oneDXB وأصحاب الهمم وأفراد الجمهور مساحة ملهمة لممارسة النشاط البدني، وتعزيز التواصل في بيئة تعكس قيم الصحة والشمول وروح المجتمع.