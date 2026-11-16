«همم الإيجابية» تعزز دمج وتمكين الطلبة أصحاب الهمم

نظّم مجلس الروح الإيجابية ومجلس تمكين أصحاب الهمم بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مدارس حماية للتربية والتعليم والشركاء الاستراتيجيين، فعالية مجتمعية بعنوان «همم الإيجابية»، استضافتها مدينة الملاهي «آي إم جي عالم من المغامرات»، بمشاركة مجموعة من الطلبة أصحاب الهمم من مدارس حماية، بهدف تعزيز جودة حياتهم، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، وترسيخ مفاهيم الدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم.

حضر الفعالية رئيسة مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، ونائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالوكالة، محمد الحجاجي، ومديرة الفعاليات والأنشطة في «آي إم جي عالم من المغامرات»، سارة عبدالعزيز، ومدير العلاقات العامة في «آي إم جي عالم من المغامرات»، إقبال خاوير، وعدد من أعضاء مجلس الروح الإيجابية والهيئة التدريسية بمدارس حماية للتربية والتعليم.

وتضمنت الفعالية برنامجاً ترفيهياً شمل تجارب ومغامرات تفاعلية داخل مدينة الملاهي، أتاحت للطلبة فرصة المشاركة في أنشطة تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع أقرانهم والمجتمع المحيط بهم.

وجسّدت الفعالية التعاون بين المجالس الشرطية والمؤسسات التعليمية والوجهات الترفيهية والشركاء الاستراتيجيين، لتوفير بيئة مجتمعية دامجة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتتيح لهم فرصاً متكافئة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وقالت فاطمة بوحجير، في بيان صحافي، أمس، إن مبادرة «همم الإيجابية» من المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى توفير تجارب ترفيهية تمنح الطلبة أصحاب الهمم السعادة، وتعزز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الشركاء في إنجاح هذه المبادرات وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

وأكد محمد الحجاجي أن تمكين أصحاب الهمم لا يقتصر على توفير الخدمات، بل يشمل إتاحة الفرص والتجارب التي تعزز استقلاليتهم وشعورهم بالانتماء، مؤكداً أن اختلاف القدرات لا يحد من الطموحات، وأن المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة حق للجميع.