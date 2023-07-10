النصراوي أحمد درويش ينضم لدبا الحصن

أعلنت إدارة نادي دبا الحصن التعاقد مع اللاعب أحمد درويش لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى قادماً من نادي النصر.

ويجيد درويش اللعب في أكثر من مركز وخاصة في خط الدفاع.

وسبق للاعب أن شارك مع الفجيرة في دوري المحترفين بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة. يذكر أن دبا الحصن تعاقد مع المدرب التونسي عثمان المحار لقيادته في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، إلى جانب عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب.