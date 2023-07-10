الحوسني أولى صفقات بني ياس للموسم الجديد

قدمت شركة كرة القدم في نادي بني ياس لاعبها الجديد خلف الحوسني (27 عاماً) المنتقل إلى صفوف «السماوي» قادماً من خورفكان، ليصبح بذلك أولى صفقات الفريق للموسم الكروي الجديد، في وقت يتوقع فيه أن يواصل النادي تدعيم صفوفه بلاعبين جدد عقب رحيل مجموعة من اللاعبين، على غرار الدولي خالد العطاس الذي انتقل إلى صفوف العين، والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز الذي رحل إلى الوصل في صفقة انتقال حر.

وقال النادي في بيان، إن «خلف الحوسني الذي يلعب في مركز خط الوسط يمتلك خبرة كبيرة، من خلال مشاركاته العديدة مع خورفكان خلال الموسم الفائت، ونادي الظفرة في المواسم السابقة في جميع المسابقات، وإن اللاعب قدم مستويات جيدة استحق على إثرها الانضمام إلى كتيبة السماوي تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بإشراف المدرب ماركو ميلانيتش».

وعبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى صفوف السماوي، مؤكداً جاهزيته وحماسه الكبيرين للمشاركة وتقديم الإضافة الفنية التي يحتاج إليها الفريق، وسينضم رفقة زملائه في المعسكر الاستعدادي الذي سيقام في المجر.

يذكر أن إدارة النادي كانت قد جددت عقد الحارس محمد خلف، في حين تعاقدت مع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش خلفاً للمدرب الروماني دانيال ايسايلا الذي انتهى عقده مع الفريق، قبل أن يتعاقد مع اللاعب خلف الحوسني.