محمد أحمد الصفقة رقم 10 للبطائح

تعاقد نادي البطائح مع الدولي السابق ولاعب العين محمد أحمد بعقد يمتد لموسم واحد، في واحدة من أقوى صفقات النادي على صعيد اللاعبين المواطنين تمثل الصفقة الـ10 التي يبرمها «الراقي»، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ويدخل فريق البطائح موسمه الجديد بتغييرات عدة شملت الجهاز الفني، بالتعاقد مع المدرب الروماني ميريل رادوي صاحب الخبرة الكبيرة كلاعب في المسابقات الإماراتية، إذ سبق له اللعب مع العين بين عامي 2009 و2011، إلى جانب اللعب في صفوف شباب الأهلي موسم 2015-2016.

ويدشن البطائح اليوم تجمعه الداخلي قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في النمسا من 16 الجاري حتى التاسع من أغسطس المقبل.