الشارقة إلى النمسا اليوم لبدء معسكر إعداد خارجي

تتوجه إلى العاصمة النمساوية فيينا اليوم بعثة فريق الشارقة، تمهيداً لإقامة معسكر إعداد خارجي هناك يستمر حتى الأول من الشهر المقبل، في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد 2023-2024، علماً بأن الفريق كان قد بدأ تجهيزاته اعتباراً من الأسبوع الماضي، من خلال تدريبات داخلية على ملعبه في الشارقة. وسيخوض الشارقة خلال فترة المعسكر الخارجي خمس مباريات ودية أمام أندية ميزوكوفيسدي المجري في الـ16 الجاري، وفريق فك كسيكسزيريدا الروماني في الـ17 من الشهر ذاته، والفيحاء السعودي في الـ25 الجاري، وكذلك البطائح في الـ28 من الشهر ذاته، ثم فريق الأهلي الرياضي القطري في الـ31 من الجاري، فيما سيختتم مبارياته الودية في الثامن من الشهر المقبل بلقاء أحد الفرق على ملعبه في الشارقة.