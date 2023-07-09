رسمياً.. بينتو مدرباً لمنتخب الإمارات.. والتأهل لمونديال 2026 أبرز طموحه

اعلن اتحاد كرة القدم رسمياً تعاقده رسميا مع البرتغالي باولو بينتو مدربا للمنتخب الوطني الأول خلفا للمدرب الأرجنتيني اروابارينا.

وكشف أمين عام اتحاد الكرة محمد هزام الظاهري خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر اتحاد الكرة في دبي اليوم الاحد عن أن العقد مع المدرب بينتو لمدة 3 سنوات حتى 2026 وذلك لضمان نوع من الاستقرار مع المنتخب خصوصا أن المدرب بينتو سيقود المنتخب خلال نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير المقبل، إذ سيلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وهونغ كونغ وفلسطين، كما سيقود المنتخب خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من جانبه عبر المدرب البرتغالي بينتو عن شكره لثقة اتحاد الكرة لتولي قيادة المنتخب

وكشف المدرب عن أن لديه طموحات كبيرة مع المنتخب للعمل على تحقيقها أبرزها التأهل إلى كأس العالم 2026، مشددا على أنه يدرك أن هذا الهدف ليس سهلا لكنه سيبذل قصارى جهده لتحقيقه بجانب العمل على بناء منتخب قوي.

وأشار بينتو إلى أنه ليس مهما بالنسبة له أعمار اللاعبين وانما أدائهم وجودتهم ومدى سلوكهم وانضباطهم.

وأكد المدرب بينتو أنه سيبدأ مهمته رسميا بقيادة المنتخب خلال معسكر خارجي في النمسا خلال الفترة من 29 الجاري حتى 10 اغسطس المقبل بهدف التعرف على اللاعبين عن قرب.