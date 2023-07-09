سمارت و"الأرجنتينية" يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية

تواصلت منافسات النسخة السادسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان ويستضيفها مركز كواترو الرياضي.

شهدت منافسات تحت 12 سنة في المباراة الأولى اعتبار فريق اكاديمية سبورتي الكويتي خاسرا بنتيجة 3 صفر بعد تأخره من الحضور للمباراة أمام فريق أوليه البحريني الذي حصد اول ثلاث نقاط في رصيده بينما ودع فريق أكاديمية سبورتي البطولة بعد احتلاله المركز الأخير من دون أي نقاط.

وفي المباراة الثانية لفئة 12 سنة نجح فريق سمارت العماني من الفوز على سفنتين فور الكويتي بهدف نظيف في مباراة قوية من جانب الفريقين حصد خلالها اللاعب القيصر الجلندي على جائزة نجم المباراة ليتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط ويتأجل حسم الفريقين الصاعدين عندما يلاقي سمارت العماني فريق أكاديمية سبورت فور أوول.

أما في مباريات فئة 14 سنة التقى لحساب المجموعة الثانية فريق أكاديمية طموح أوليه البحريني مع اكاديمية سمارت العمانية الذي نجح في تفوق بهدفين لهدف في أقوى مباريات البطولة ليحصد سمارت العماني على 3 نقاط ثمينة متصدرا فرق المجموعة الثانية لفئة تحت 14 سنة بعد بلوغه رصيد 6 نقاط ويضمن التأهل للدور نصف النهائي ويتجمد رصيد أوليه عند 3 نقاط في المركز الثاني وحصل لاعب سمارت غيث علي على جائزة نجم المباراة بعد تألقه اللافت في اللقاء.

وفي في المباراة الثانية لحساب هذه المجموعة نجح فريق اكاديمية العطار العراقي من الفوز بصعوبة على سفنتين فور الكويتي بهدف نظيف لينعش الفريق العراقي العطار آماله لبلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزه المهم بينما ودع فريق سفنتين فور المنافسة على بطاقتي التأهل بعد خسارته المباراة الثانية على التوالي ونجح نجم اكاديمية العطار العراقي اللاعب ميثم احمد من الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثالثة لفئة تحت 14 سنة واصل فريق الأكاديمية الأرجنتينية في الإمارات تألقه ونتائجه الإيجابية بعد فوزه على فريق القصيم السعودي بهدفين نظيفين في مباراة قوية جمعت الفريقين ليضمن فريق الأكاديمية الأرجنتينية بطاقة التأهل بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بينما تجمد رصيد القصيم السعودي عند 3 نقاط وحصل لاعب الاكاديمية الارجنيتية في الامارات عبدالله الشويهي على جائزة نجومية اللقاء بعد مساهمته في تأهل فريقه للدور نصف النهائي.

وفي المباراة الأخيرة في اليوم الثاني لفئة تحت 14 سنة فاز اكاديمية انوار الانبار العراقية على فريق أكاديمية المواهب الكويتية بخماسية مقابل هدف ليعوض خسارته في الجولة الأولى وينعش اماله للتأهل للدور نصف النهائي وذهبت جائزة نجم المباراة للاعب اكاديمية الانوار العراقية عبيدة فارس.