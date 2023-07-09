بني ياس يبدأ معسكر المجر من دون صفقات جديدة

يبدأ فريق بني ياس اليوم، معسكره الخارجي في المجر استعداداً للموسم الكروي الجديد، وذلك عقب اكتمال الفحوص الطبية لجميع لاعبي الفريق، التي شملت فحص السرعة وفحص التوافق والتوازن وقياس نسبة الدهون والحد الأقصى المستهلك للأكسجين والتحمل، في وقت لم يبرم فيه الفريق حتى الآن أي صفقة جديدة.

وكان «السماوي» قد أقام تجمعاً داخلياً منذ بداية الشهر، أجرى خلاله عدداً من الحصص التدريبية في صالة الجمنازيوم، تركزت بصورة أساسية على رفع مستوى اللياقة البدنية وتقوية العضلات، وتنفيذ بعض اللاعبين برنامجاً خاصاً للتعافي من الإصابة للانضمام لبقية اللاعبين.

ويستمر المعسكر لأكثر من ثلاثة أسابيع، سيخوض خلالها أكثر من خمس مباريات ودية، على أن تعود البعثة إلى إقامة تجمع آخر يشهد أداء بعض المباريات الودية مع فرق محلية.

وفي الوقت الذي أكملت فيه معظم الأندية ملف التعاقدات، إلا أن «السماوي» لم يتعاقد حتى الآن مع أي لاعب جديد، رغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين عن صفوفه، على غرار الدولي خالد العطاس، الذي انتقل إلى صفوف العين، والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز الذي رحل للوصل في صفقة انتقال حر.

واكتفت الإدارة حتى الآن بتجديد عقد الحارس محمد خلف، في حين تعاقدت مع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش خلفاً للمدرب الروماني دانيال ايسايلا، الذي انتهى عقده مع «السماوي»، في وقت وصلت العديد من العروض للحارس الأساسي فهد الظنحاني.