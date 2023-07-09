المصري عبدالفتاح مديراً فنياً للجنة الحكام في اتحاد الكرة

تعاقد اتحاد كرة القدم مع الحكم المصري الدولي السابق، عصام عبدالفتاح، لتولي منصب المدير الفني للجنة الحكام، بهدف العمل على تطوير منظومة التحكيم من الناحية الفنية، علماً أن عبدالفتاح سبق له العمل من قبل، مديراً فنياً للجنة الحكام لسنتين.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن عصام عبدالفتاح باشر بالفعل مهام عمله في لجنة الحكام. وشغل عصام عبدالفتاح أخيراً، منصب عضو لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. من جانب آخر، تسعى لجنة الحكام أيضاً للتعاقد مع مسؤول فني لتطوير حكام الفيديو.