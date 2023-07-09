كأس زايد للخيول العربية ينطلق في إسبانيا اليوم

يشهد مضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم سباق «كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، ضمن النسخة 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة جائزته 16 ألف يورو، فيما يستضيف مضمار مدينة تاجلياكوزو في مقاطعة لاكويلا ـ ابروتسو الإيطالية، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز بمشاركة 10 خيول. وتشارك في سباق كأس زايد البالغ طوله 1600 متر سبعة خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فابريس فيرون، الفائز من قبل مرة والحائز على المركز الثاني مرتين. وينافس على اللقب الفرس «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين وقيادة مايكل فورست، التي تسعي لفوزها الأول، والمهرة «قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي الفائزة في سباقين.

ويستضيف مضمار «تاجلياكوزو» الإيطالي سباقين لكأس الوثبة، الأول على لقب جائزة كأس الوثبة ستاليونز ـ جوادا لاجارا، للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1350 متراً، البالغة جائزته 6050 يورو، بمشاركة 5 خيول، ويتصدر الترشيحات «إليدورا» بقيادة جيرمانو مرسيللي.